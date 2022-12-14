Главное о коронавирусе на 14 декабря: Нигерия отменила ПЦР-тест, масочный режим в медорганизациях Петербурга

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 98 человек. Всего на 14 декабря в республике зарегистрировано 191 745 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 188 690 человека, за минувшие сутки — 117. Всего скончались 2 008 татарстанцев, за последние сутки — умер один человек. Госпитализировали еще 26 человек.



По данным на 13 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 97 человек. Всего в республике было зарегистрировано 191 647 случаев COVID-19. Кроме того, 187 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 188 573 выздоровевших пациента). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне 2007 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 30 ноября — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор: Россия полностью не избавилась от COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 532 случаев коронавируса, выздоровели 7 675 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 685 037, а выздоровевших — до 21 081 129. Госпитализировали за сутки 1 607 человек. Умерли за сутки 55 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 392 775 человек.



Национальную базу данных о мутациях коронавируса VGARus настраивают для работы с вирусами гриппа и другими возбудителями заболеваний, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также подчеркнула важность использования системы не только в отношении работы с коронавирусом. По ее словам, сейчас база данных объединяет 27 научно-исследовательских организаций.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что Россия полностью не избавилась от коронавируса. Попова рассказала, что сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваний COVID-19. Она также напомнила, что грипп и коронавирус передаются воздушно-капельным путем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На фоне спада заболеваемости COVID-19 в ряде регионов Сибирского федерального округа фиксируется резкий рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Согласно данным министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в период с 5 до 11 декабря прирост заболеваемости превысил показатели предыдущей недели более чем в два раза. Нагрузка на бригады скорой помощи и сотрудников поликлиник также выросла и в Кемеровской области. Рост обращений к работником скорой помощи зафиксирован в Омской области.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов спрогнозировал пик заболеваний гриппом и ОРВИ к Новому году. По мнению специалиста, рост числа заболевших связан с тем, что люди перестали соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом — социальную дистанцию, ношение масок и обработку рук антисептиком.

В Санкт-Петербурге на фоне осложнений эпидемической ситуации в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ с 14 декабря до особого распоряжения снова вводится масочный режим, а также прекращается плановая госпитализация детей.



В Пекине разрешили возобновить групповой туризм

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 650 428 410 раз, 6 656 422 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 526 290). На второй строчке — Индия (44 676 470), на третьей — Франция (38 815 319), на четвертой — Германия (36 859 058), на пятой — Бразилия (35 696 918).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 085 224). За ними следуют Бразилия (691 178), Индия (530 658), Россия (384 807), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 729).



За время пандемии было сделано 13 100 220 763 инъекции вакцины против коронавируса.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии рассказало о четвертом случае смерти пациента, который прививался вакциной от коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Причина смерти пациента — миокардит. Специалисты предполагают, что сердечная мышца воспалилась в результате иммунизации.

В Нигерии въезжающие и выезжающие пассажиры больше не будут сдавать ПЦР-тест, который выявляет COVID-19. Как сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, теперь также будет необязательно использовать защитные маски в самолетах. Лица, въезжающие в Нигерию, теперь должны будут заполнять анкету о состоянии здоровья по прибытию в аэропорт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Администрация Пекина разрешила местным туристическим компаниям возобновить групповой туризм, включая бронирование номеров в гостиницах, перелеты и туры по китайской столице. Однако к туристам и их гидам есть ряд требований. Так, гид должен быть вакцинирован от COVID-19 и до начала экскурсии предоставить для проверки код здоровья. Помимо этого, участники группового тура, гид и водитель туристического транспорта перед поездкой должны измерить температуру тела.

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Антон Гаврилов