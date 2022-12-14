Казань заняла 4-е место в Татарстане по уровню регистрируемой безработицы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань по уровню регистрируемой безработицы в ноябре 2022 года заняла 4-е место в Татарстане. Он составил 0,54%, следует из данных Минтруда республики.

На первом месте по итогам ноября оказался Верхнеуслонский район Татарстана — там уровень регистрируемой безработицы составил 0,66%. На второй строчке расположился Нижнекамский район (0,65%), на третьей — Елабужский (0,55%).

Антитоп-5 замыкает Бавлинский район Татарстана, где уровень регистрируемой безработицы в конце осени составил 0,48%. В десятку муниципалитетов также вошли Аксубаевский район (0,45%), Нурлатский и Балтасинский (по 0,41%), Муслюмовский (0,39%) и Высокогорский (0,38%). Самый низкий уровень безработицы зафиксировали в Мензелинском, Алексеевском и Лаишевском районах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом по Татарстану уровень регистрируемой безработицы в ноябре составил 0,41% — на учете в органах службы занятости стояли 8 297 человек. Это меньше, чем в предыдущем месяце, — 0,44%, или 8 928 нетрудоустроенных.

Напомним, в сентябре 2022 года районами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в Татарстане стали Нижнекамский (0,71%), Верхнеуслонский (0,68%) и Елабужский (0,68%) районы. Казань также находилась на 4-й строчке с показателем 0,62%.



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Татьяна Демина