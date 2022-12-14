Кандидат медицинских наук рассказала, как снизить калорийность новогодних блюд

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Новогодние блюда можно сделать менее калорийными. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, передает DailyMoscow.

Уменьшение количества картофеля в салате оливье способствует снижению калорийности, ровно так же как и замена соленых огурцов на свежие. Вместо майонеза блюдо можно заправить домашним соусом, а вместо колбасы использовать отварное мясо.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В сельдь под шубой точно так же можно добавить меньше картофеля или частично заменить его на мелко порубленные белки яиц. Добавление большего количества свеклы и моркови также не станет лишним.

Избежать лишней суеты и сэкономить время и деньги перед Новым годом можно, начав готовиться к празднику заранее. В список продуктов, которые простоят свежими до праздников, входят оливки, кукуруза, зеленый горошек, маслины, консервы, соки и алкоголь.



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Елизавета Пуншева