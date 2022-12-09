В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые можно купить к новогоднему столу уже сейчас
Избежать лишней суеты и сэкономить время и деньги перед Новым годом можно, начав готовиться к празднику заранее. Эксперт Роспотребнадзора рассказал «Известиям Мордовии», какие продукты можно закупать уже сейчас.
По его словам, в список продуктов, которые простоят свежими до праздников, входят оливки, кукуруза, зеленый горошек, маслины, консервы, соки и алкоголь.
— Срок годности у этих продуктов длительный, и место в холодильнике они не займут, так как хранятся при комнатной температуре, — пояснил эксперт.
Кроме того, яйца, шоколад, замороженные рыбу и мясо также можно приобрести сейчас. Однако стоит обратить внимание на срок годности.
Напомним, диетолог назвала полезные блюда, которые можно поставить на новогодний стол. В список вошла квашеная капуста. Однако заправлять ее лучше не подсолнечным, а льняным, кунжутным или оливковым маслом.
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