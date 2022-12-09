Новости общества

02:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые можно купить к новогоднему столу уже сейчас

01:31, 09.12.2022
В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые можно купить к новогоднему столу уже сейчас
Фото: realnoevremya.ru

Избежать лишней суеты и сэкономить время и деньги перед Новым годом можно, начав готовиться к празднику заранее. Эксперт Роспотребнадзора рассказал «Известиям Мордовии», какие продукты можно закупать уже сейчас.

По его словам, в список продуктов, которые простоят свежими до праздников, входят оливки, кукуруза, зеленый горошек, маслины, консервы, соки и алкоголь.

— Срок годности у этих продуктов длительный, и место в холодильнике они не займут, так как хранятся при комнатной температуре, — пояснил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, яйца, шоколад, замороженные рыбу и мясо также можно приобрести сейчас. Однако стоит обратить внимание на срок годности.

Напомним, диетолог назвала полезные блюда, которые можно поставить на новогодний стол. В список вошла квашеная капуста. Однако заправлять ее лучше не подсолнечным, а льняным, кунжутным или оливковым маслом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также