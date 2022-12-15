Жители Приволжского федерального округа считают самым универсальным автомобилем кроссовер или внедорожник

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Более половины жителей Приволжского федерального округа считают наиболее универсальным автомобилем кроссовер или внедорожник с бензиновым двигателем, мощностью 150—199 лошадиных сил. Самыми оптимальными цветами водители считают серебристый и черный. Об этом сообщают эксперты «Авито Авто».



Фото: wikimedia.org / Shadman Samee from Dhaka, Bangladesh

Более половины опрошенных рассказали, что одним из важных критериев автомобиля считается универсальность в эксплуатации и экономичность в обслуживании. Чуть менее половины выделили важность комфортного просторного салона с климат-контролем, подогревом сидений, вместительным багажником, технологичностью и компактностью.

Чаще всего жители России выбирают автомобиль с автоматической коробкой передач. Механическую выбрали 41% опрошенных.

Напомним, почти три четверти татарстанцев считают уход автомобильных брендов большой потерей. В опросе приняли участие 14 тысяч человек. При этом почти каждый пятый опрошенный татарстанец — 18% — считает, что параллельный импорт положительно скажется на российском авторынке.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова