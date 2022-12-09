Эксперт: российский авторынок могут заполонить китайские бренды

Фото: wikimedia.org / Shadman Samee from Dhaka, Bangladesh

Доля продаж китайских машин на российском авторынке может в ближайшие годы достигнуть 70%. Такой прогноз дают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), пишет «РИА Новости».

— Скорее всего, учитывая «домашние» мощности китайского автопрома в более чем 20 млн автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70%, — отметили в ассоциации.

Отмечается, что пока по объемам продаж в России лидируют отечественные бренды. За десять месяцев 2022 года было продано 191,9 тыс. автомобилей российских марок и 86,2 тысячи китайских брендов. То есть авторынок новых автомобилей на 69% российский и на 31% китайский.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

При этом риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется из-за того, что покинувшие Россию европейские, американские и азиатские бренды никогда официально не вернутся в страну, отметили в ассоциации.

Напомним, почти три четверти татарстанцев считают уход автомобильных брендов большой потерей. В опросе приняли участие 14 тысяч человек. При этом почти каждый пятый опрошенный татарстанец — 18% — считает, что параллельный импорт положительно скажется на российском авторынке.

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Айрат Назипов