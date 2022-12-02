Исследование: почти три четверти татарстанцев считают уход автомобильных брендов большой потерей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 73% опрошенных назвали большой потерей уход автомобильных брендов. Об этом говорится в исследовании сайта «Дром», в котором участвовало почти 14 тысяч человек.

Почти каждый пятый опрошенный татарстанец — 18% — полагает, что параллельный импорт положительно скажется на российском авторынке. Еще 5% респондентов считают, что вместо иностранных брендов, которые ушли с рынка, появятся китайские марки. А 4% надеются, что зарубежные машины удастся заменить отечественными.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более трети опрошенных с Дальнего Востока надеются на параллельный импорт. А россияне с Кавказа сильнее остальных верят в отечественный автопром.

Параллельный импорт остается горячей темой для обсуждения как среди чиновников, так и среди населения России. Простые потребители обращают внимание на знакомые товары на прилавках магазинов, но из совершенно неожиданных стран, а аналитики пытаются найти информацию по параллельному импорту для того, чтобы понимать макроэкономическую картину.

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Диана Фатыхова