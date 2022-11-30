Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него еще 22 позиции, сказано в заявлении британского МИД.



Добавлено 22 новых позиции и внесено одно административное исправление в рамках режима санкций против России, приводит выдержку из заявления RT.

Санкции введены в отношении министра промышленности Дениса Мантурова и главы ЦИК Эллы Памфиловой. Санкции Великобритании против России на сегодняшний день коснулись более чем 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.

В начале ноября британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против «группы Вагнера». Компания обосновывает такое решение действиями «ЧВК Вагнера» на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко