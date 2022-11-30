Новости общества

18:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

17:40, 30.11.2022 1
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Фото: pixabay.com

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него еще 22 позиции, сказано в заявлении британского МИД.

Добавлено 22 новых позиции и внесено одно административное исправление в рамках режима санкций против России, приводит выдержку из заявления RT.

Санкции введены в отношении министра промышленности Дениса Мантурова и главы ЦИК Эллы Памфиловой. Санкции Великобритании против России на сегодняшний день коснулись более чем 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.

В начале ноября британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против «группы Вагнера». Компания обосновывает такое решение действиями «ЧВК Вагнера» на Украине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:44
    Крепчают холода и вместе с ним маразм
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также