В Татарстане утвердили выплаты и субсидии на проезд на 2023 год

В Татарстане с 1 января 2023 года увеличатся выплаты отдельным категориям граждан и субсидии на проезд и покупку лекарств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, ежемесячная выплата ветеранам труда, величина дохода которых не превышает 20 тысяч рублей, составит 581 рубль. Лицам, проработавшим в тылу во время Великой Отечественной войны, а также награжденным орденами или медалями СССР, реабилитированным гражданам будут выплачивать по 867 рублей ежемесячно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Субсидия на проезд детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам, проходящим обучение в школах и колледжах, «до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет» из многодетных семей, составит 354 рубля.

Субсидия на покупку лекарств для ребенка младше шести лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, увеличится на девять рублей и будет выплачиваться в размере 157 рублей.



Ежемесячное пособие семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Татарстане, увеличится:

на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет) — с 362 до 385 рублей;

на ребенка одинокой матери — с 955 до 1 014 рублей;

на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда их взыскание невозможно, — с 540 до 573 рублей;

на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы — с 540 до 573 рублей.

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Татьяна Леухина