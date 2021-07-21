«Камдорстрой» банкротит производитель нерудных материалов с миллиардной выручкой

Недобросовестный контрагент

АО «Трест Камдорстрой», которое буквально недавно свело к мировой банкротные иски от Федеральной налоговой службы и «Акибанка», вновь может угодить в судебную кабалу. Как стало известно «Реальному времени», теперь обанкротить татарстанского подрядчика хочет АО «Национальная нерудная компания» (АО «ННК»), один из крупнейших производителей нерудных материалов для строительства дорог, домов и других объектов.

За 2020 год ННК выручила с продаж 24,9 млрд рублей, что почти на 3 млрд больше, чем в 2019-м. Чистая прибыль в 4,7 млрд вообще оказалась самой крупной с 2016 года. Компания занималась строительством многих крупных объектов, среди которых Международный аэропорт «Казань» (в строительстве которого в том числе принимал участие «Камдорстрой»), стадион «Самара Арена» (ныне — «Солидарность Арена»), который возводило ПСО «Казань». ННК на 99% владеет офшор N.A.C. NATIONAL AGGREGATES COMPANY LIMITED из Кипра. Компания в том числе связана со специализированным застройщиком ПИК — через члена совета директоров Юрия Жукова, который является и учредителем одной из крупнейших строительных компаний России.



Заявление о банкротстве «Камдорстроя» пока не поступило в Арбитражный суд Татарстана. Получить комментарий от ННК «Реальному времени» не удалось, однако удалось выяснить, что челнинский трест входит в реестр недобросовестных контрагентов компании. Причина — неисполнение обязательств по договору поставки от 1 января 2020 года по оплате поставленного товара.

К слову, туда входит еще одна компания с татарстанской пропиской, ООО «Нерудинвест», тоже из-за неисполнения обязательств по договору, но уже от 25 февраля 2016 года. Предприятие с чистым убытком за 2020 год в размере 8,7 млн рублей уже получило банкротный иск от ННК. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Нерудинвест» занимается оптовой торговлей строительными материалами.

«Камдорстрою» не привыкать к банкротным искам

В начале июля «Камдорстрой» смог отбиться сразу от двух банкротных исков ФНС РФ и челнинского ПАО АКБ «Акибанк». С первым трест заключил мировое соглашение о погашении задолженности в 96,1 млн рублей за год, а со вторым — о пролонгации договоренностей до 15 июля.



В начале июля «Камдорстрой» смог отбиться сразу от двух банкротных исков ФНС РФ и челнинского ПАО АКБ «Акибанк». Фото: akibank.ru

Налоговики первоначально требовали с «Камдорстроя» 71 млн рублей, еще 25 млн появились в ходе рассмотрения дела о банкротстве. Иск от ФНС поступил в апреле, в том же месяце отдельное заявление подал «Акибанк» — на 154 млн рублей. В начале июня оба дела объединили в одно производство.

АО «Трест Камдорстрой» в том числе известно как подрядчик работ в Международном аэропорту «Казань», на аэродромной базе ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в аэропорту «Красноярск» и многих других по всей России. Также «Камдорстрой» занимается дорожным строительством. В прошлом году компания выиграла госконтракт на вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево» стоимостью 638,8 млн рублей. Выручка за 2020-й, «пандемийный», год составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль — всего 1,3 млн рублей.

Дарья Пинегина