Опрос: почти на каждого четвертого россиянина оформлен ипотечный кредит

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России 91% населения предпочитают взять ипотеку, чем снимать жилье. А 75% планируют взять кредит в ближайший год на недвижимость. Об этом сообщает СК «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Банки.ру» по итогам опроса.

Почти на каждого четвертого россиянина (23%) оформлен ипотечный кредит. Так, более половины жителей тратят на платежи примерно от 10 до 30 тысяч рублей, а каждый пятый — от 30 до 50 тысяч рублей.

Приемлемой для первоначальной более половины респондентов считают сумму платежа до 500 тысяч рублей, а каждый четвертый — до миллиона рублей. Больше всего жителей интересует, какая будет процентная ставка по ипотеке (67%), размер ежемесячного платежа (59%), одобрение кредита (45%) и срок, на который его дадут (42%).

— По оценкам аналитиков «Банки.ру», объем рынка страхования ипотеки по итогам трех кварталов 2022 года превысил 39 млрд рублей, а по итогам года может достигнуть планки в 42,6 млрд рублей. Средний тариф для комбинированного страхования жизни и имущества находился в районе 0,28, причем для крупных компаний ближе к 0,35, а для небольших страховых компаний — к 0,25. Тарифы при оформлении страховки через банк, как правило, заметно выше по сравнению с ценами полисов, купленных непосредственно у страховщика или оформленных через сайт финансового маркетплейса, — рассказал руководитель аналитического центра «Банки.ру» Дмитрий Хмелев.

Фото: realnoevremya.ru

По словам директора департамента ипотечных продаж «Росгосстраха» Сергея Дермана, с 2022 года ипотечный портфель вырос на 7,8%. На 1 августа он составил 12,7 трлн рублей. По итогам июля 2022 года средний размер выданного кредита составил 3,7 млн рублей.

Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова