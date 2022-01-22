Вице-премьер Татарстана сообщил, что в Иннополисе закончилось жилье

Фото: Василий Иванов (архив)

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов заявил, что в Иннополисе из-за увеличения численности закончилось жилье. Это около двух тысяч арендных квартир в многоквартирных домах и 350 квартир в таунхаусах — речь о коттеджных поселках «Зион-1» и «Зион-2».

— Но они все закончились: и в арендном жилье, и в «Зионе», — сообщил Шайхутдинов в программе «Интервью без галстука».

По словам Шайхутдинова, власти уже одобрили начало строительства новых многоквартирных домов.

В сентябре прошлого года Шайхутдинов сообщал о планах увеличить количество проживающих в Иннополисе человек более чем в два раза за 5 лет. По последним данным, в городе проживают 5 тыс. человек и работают 245 IT-компаний.



В январе вице-премьер говорил, что в Иннополисе предстоящая потребность в жилье до 2025 года составляет более 7 тысяч квартир.