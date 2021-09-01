Иннополис планирует увеличить население более чем в два раза за 5 лет

Фото: Максим Платонов (архив)

Иннополис планирует увеличить количество проживающих в нем человек более чем в два раза за 5 лет. Для этого в городе намерены построить новые технопарки и жилой комплекс.

— Мы получим порядка 12 тыс. человек, которые приедут сюда со всей страны и из стран ближнего зарубежья, рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на площадке II Федерального просветительского марафона «Новое знание».

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев рассказал, что сейчас в городе проживают 5 тыс. человек и работают 245 IT-компаний. При этом в городе не хватает жилья. Власти уверены, что это мешает привлечению новых резидентов в особую экономическую зону «Иннополис», пишет ТАСС.

— Поэтому мы активно с привлечением частных инвестиций сейчас заняты строительством нового жилого комплекса, большого, рассказал Шагалеев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, эффективность особой экономической зоны «Иннополис» в прошлом году составила 100%. Она стала самой эффективной среди ОЭЗ технико-внедренческого типа за 2020 год.



Татьяна Демина