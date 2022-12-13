«Ведомости»: операторы договорились о запуске национального роуминга на новых территориях

Операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из операторов.



Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Ожидается, что до конца 2022 года роуминг во всех новых субъектах России начнет работать в том числе у МТС.

Напомним, национальный роуминг отменили в мае 2019-го для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя.

С 2014 года на территории ДНР и ЛНР работают собственные операторы «Республиканский оператор связи» и «Лугаком», в Херсонской и Запорожской — «Республиканский оператор связи» и российские операторы «Миртелеком» и дочерняя компания крымского «К-телекома» «+7телеком». Договоренностей этих операторов о взаимном пропуске трафика с «большой четверкой» не было.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также федеральные законы о ратификации договоров между регионами и государством, в начале октября.



30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

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Маргарита Головатенко