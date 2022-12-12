«Стокманн» купил бизнес Lamoda в России

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Компания Global Fashion Group продала бизнес Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу сети универмагов «Стокманн» Якову Панченко. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— В дополнение к объявлению компании от 7 октября 2022 года, сегодня успешно завершена продажа бизнеса Lamoda инвестору в сфере розничной торговли модной одеждой Якову Панченко, — сказано в пресс-релизе.

В компании также рассказали и о полученной выручке — ее размер составил €95 млн (за вычетом операционных издержек) в дополнение к денежным средствам, находящимся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.

Управляющий ресторанами KFC в России — ресторанный холдинг AmRest договорился о продаже бизнеса в стране. Холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Известно, что покупатель — ООО «Альмира», другие подробности о юрлице не уточняются.

Сделка должна получить разрешение ФАС, других регулирующих органов в РФ, а еще согласие владеющего брендом KFC американского холдинга Yum! Brands.



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Илина Хакимова