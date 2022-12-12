В Турции обнаружили запасы нефти на 12 млрд долларов

В Турции обнаружили новое месторождение нефти в районе горы Габар, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания Кабмина.

— Турция обнаружила 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти в районе горы Габар. Стоимость составляет примерно 12 миллиардов долларов, — отметил глава государства.

Фото: pixabay.com

Эрдоган также заявил, что это нефтяное месторождение является одним из десяти крупнейших, открытых на суше в этом году.

Российский континентальный шельф Арктики содержит 17 млрд тонн нефти, сообщил глава Роснедр Евгений Петров. Он добавил, что континентальный шельф страны в Арктике содержит 85 трлн кубометров природного газа. Эти ресурсы Евгений Петров назвал стратегическим резервом в развитии минерально-сырьевой базы России.

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Илина Хакимова