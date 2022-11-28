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Российский континентальный шельф Арктики содержит 17 млрд тонн нефти — это много или мало?

18:00, 28.11.2022 3
Российский континентальный шельф Арктики содержит 17 млрд тонн нефти — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

Российский континентальный шельф Арктики содержит 17 млрд тонн нефти. Такую цифру озвучил глава Роснедр Евгений Петров.

Он также сообщил, что континентальный шельф страны в Арктике содержит 85 трлн кубометров природного газа. Эти ресурсы Евгений Петров назвал стратегическим резервом в развитии минерально-сырьевой базы России.

Он напомнил, что в ходе геологоразведочных работ на шельфе в Арктике на государственный баланс поставили крупные уникальные месторождения нефти и газа. Работы в этой местности глава Роснедр считает важным направлением, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

17 млрд тонн нефти — это:

  • 124,6 млрд баррелей — по американской системе, один баррель составляет 0,1364 тонны нефти.
  • 32 года добычи при текущих темпах — за 2021 год в России добыли 524 млн тонн нефти.
  • Почти 493 года на их добычу, если бы они располагалась в Татарстане — в прошлом году в республике добыли 34,5 млн тонн нефти.
  • Запасы для мирового потребления нефти на 1 286 суток, или 3,5 года, — по подсчетам Минэнерго США, в мире в сутки потребляется 96,9 млн баррелей нефти и жидких углеводородов.
  • Десятая часть от доказанных запасов нефти во всем мире — в 2021-м они оценивались в 1,54543 трлн баррелей.
  • В 2,4 раза меньше запасов нефти Венесуэлы — у нее крупнейшие в мире разведанные запасы нефти, которые оцениваются в 302,3 млрд баррелей.
  • Меньше половины запасов нефти Саудовской Аравии — они составляют 34 млрд тонн, или 267,19 млрд баррелей.
  • В 300 раз больше коммерческих запасов США — они составляют 56,5 млн тонн, или 435,36 млн баррелей.
  • 74 годовых объема экспортируемой Россией нефти — в прошлом году из страны вывезли почти 230 млн тонн сырой нефти.

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Татьяна Демина
ПромышленностьНефть Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:05
    не существует технологий добычи нефти из подо льда в ледовитом океане.
    а слова про запасы нефти ну голословно.
    байки все это байки!
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  • Анонимно 18:55
    Похоже нефть совсем исчерпана
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  • Анонимно 18:55
    Просто так до арктики не доберутся
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