На первого замглавы администрации Херсонской области совершили покушение

Сегодня в городе Скадовске было совершено покушение на первого заместителя Губернатора Херсонской области Виталия Булюка, сообщили в пресс-службе региона.

— В результате подрыва машины погиб мирный житель, Виталий Викторович чудом не пострадал. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, — отмечено в сообщении.

Происшествие произошло во время рабочей поездки чиновника в Скадовск. Прибывшие на место теракта сотрудники скорой медицинской помощи оказали Булюку всю необходимую помощь. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства дела.



В конце августа в Подмосковье на Можайском шоссе была убита дочь известного философа Александра Дугина Дарья. Машину, которой она управляла, заминировали — взрыв, как сообщается, произошел через считанные минуты, как она села за руль.

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Илина Хакимова