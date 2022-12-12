Швеция выделила дополнительно $64 млн на оказание помощи Украине

Правительство Швеции решило выделить на оказание поддержки и помощи Украине дополнительно $64 млн, заявил министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель.



— Людям на Украине сейчас очень тяжело, и поэтому Швеция выделяет более полумиллиарда крон на перспективное восстановление страны, — приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что со шведской стороны однозначно заявлено, что их поддержка Украине будет долгосрочной. Министр подчеркнул, что этот пакет помощи — не первый и не последний. Форсель считает, что Швеции в будущем предстоит сделать еще больше.

Добавим, что в середине ноября шведское правительство уже выделило Украине $77 млн. Согласно опубликованным на интернет-портале кабинета министров данным, с конца февраля Швеция оказала Украине помощь на общую сумму 5,2 млрд крон ($560 млн).

Совет ЕС утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году. Предложение было принято советом сегодня в письменной форме и уже на этой неделе будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия.

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Илина Хакимова