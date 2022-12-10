Совет ЕС утвердил выделение Украине €18 млрд в 2023 году

Совет ЕС утвердил предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €18 млрд в 2023 году, сообщается на сайте органа. Предложение было принято Советом сегодня в письменной форме и уже на следующей неделе будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия.

— Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе и финансово, столько, сколько потребуется. Законодательство, которое мы сегодня приняли, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года, — отметил Збынек Станюра, министр финансов Чехии.

Отметим, что пакет предусматривает структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит 18 млрд евро, а кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

В опубликованном сообщении также объясняется, что цель состоит в том, чтобы предоставить краткосрочную финансовую помощь, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и первоначальную поддержку для устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на ее пути к европейской интеграции.

Тем не менее на этой неделе ранее сообщалось, что министры экономики и финансов стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет финансовой помощи Украине на сумму в €18 миллиардов на 2023 год.

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Илина Хакимова