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Соцсети: в Казани на улице Вишневского водитель скончался за рулем

14:15, 11.12.2022
Соцсети: в Казани на улице Вишневского водитель скончался за рулем
Фото: t.me

В Казани на улице Вишневского водитель скончался за рулем автомобиля. Об этом сообщили в telegram-канале Region116.

Со слов очевидцев, водителю стало плохо. На месте работает криминалистическая лаборатория полиции и ГИБДД.

Фото: t.me

Вчера вечером в Казани на Мамадышском тракте у поворота в сторону поселка Константиновка произошло ДТП с участием трех фур. Грузовые автомобили перекрыли три из пяти полос движения, в следствии чего на дороге образовался крупный затор.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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