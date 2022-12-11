Соцсети: в Казани на улице Вишневского водитель скончался за рулем

В Казани на улице Вишневского водитель скончался за рулем автомобиля. Об этом сообщили в telegram-канале Region116.

Со слов очевидцев, водителю стало плохо. На месте работает криминалистическая лаборатория полиции и ГИБДД.

Фото: t.me

Вчера вечером в Казани на Мамадышском тракте у поворота в сторону поселка Константиновка произошло ДТП с участием трех фур. Грузовые автомобили перекрыли три из пяти полос движения, в следствии чего на дороге образовался крупный затор.

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Маргарита Головатенко