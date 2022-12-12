На разработку и внедрение информационной системы «Снежные талоны» в Казани планируется потратить 5,2 млн

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани за 5,2 млн рублей закажет услуги по разработке и внедрению информационной системы «Снежные талоны» для обеспечения функционирования контроля доступа на снегоплавильные полигоны, выяснило «Реальное время».

Основными задачами программы являются сбор, запись, систематизация, извлечение, накопление, хранение, использование данных, необходимых для обеспечения функционирования системы контроля доступа на снегоплавильные полигоны.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Исполнитель должен обеспечить функционирование автоматизированной системы контроля доступа на снегоплавильные полигоны, а также оптимизировать и упростить контроль за выполнением конкурсных процедур по вывозу и утилизации снега, увеличить оборачиваемость машин, осуществлять управление имеющимся оборудованием системы контроля доступа.

Напомним, с 15 октября в Казани перешли на зимнее содержание дорог. Зимний режим продлится 182 дня — до 15 апреля 2023 года. В Казани планируют протестировать систему отслеживания завозимого на снегоплавильные пункты снега. На случай реализации плана «Буран» или сверхнормативных снегопадов дополнительно согласуют 10 мест временного складирования снега



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Диана Фатыхова