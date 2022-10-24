Госсовет Татарстана направит свыше полумиллиона на утилизацию снега

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный совет Татарстана выделит 600 тысяч на утилизацию снега для своих нужд, выяснило «Реальное время». Профинансируют услуги из республиканского бюджета.

Оказывать их планируется с даты заключения контракта по 31 декабря 2022 года включительно. В результате освоения средств в полном объеме они могут быть оказаны досрочно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Исполнитель оказывает заказчику услуги по утилизации снега. Доставка снега к месту оказания услуг осуществляется заказчиком самостоятельно. Исполнитель вправе выдавать заказчику талоны, распоряжения, уведомления или иные документы, подтверждающие право заказчика на утилизацию, — говорится в документации.

Напомним, с 15 октября в Казани перешли на зимнее содержание дорог. Зимний режим продлится 182 дня — до 15 апреля 2023 года.



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Татьяна Демина