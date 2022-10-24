Госсовет Татарстана направит свыше полумиллиона на утилизацию снега
Государственный совет Татарстана выделит 600 тысяч на утилизацию снега для своих нужд, выяснило «Реальное время». Профинансируют услуги из республиканского бюджета.
Оказывать их планируется с даты заключения контракта по 31 декабря 2022 года включительно. В результате освоения средств в полном объеме они могут быть оказаны досрочно.
— Исполнитель оказывает заказчику услуги по утилизации снега. Доставка снега к месту оказания услуг осуществляется заказчиком самостоятельно. Исполнитель вправе выдавать заказчику талоны, распоряжения, уведомления или иные документы, подтверждающие право заказчика на утилизацию, — говорится в документации.
Напомним, с 15 октября в Казани перешли на зимнее содержание дорог. Зимний режим продлится 182 дня — до 15 апреля 2023 года.
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