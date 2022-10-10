В Казани протестируют систему отслеживания завозимого на снегоплавильные пункты снега

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани планируют протестировать систему отслеживания завозимого на снегоплавильные пункты снега. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

— Завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов суммарной производительность 15,6 тысяч кубических метров в сутки при средних снегопадах этого достаточно, чтобы полностью утилизировать снег с казанских дорог. На случай реализации плана «Буран» или сверхнормативных снегопадов дополнительного согласуется 10 мест временного складирования снега, — рассказал он.

По его словам, как и в прошлом году планируется использовать систему онлайн-мониторинга работы дорожной техники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В тестовом режиме на снегоплавильных пунктах по улицам Тульская и Воровского будут установлены системы, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать объем завозимого снега на утилизацию. Тестирование будет проводиться с 15 октября до конца текущего года. Также на территории Вахитовского и Приволжского районов планируется испытать систему автоматизированного контроля доступа на снегоплавильные пукнты при помощи специальных меток на транспорте она сама сможет определить, находится ли транспортное средство в нужном списке и открывать ему шлагбаум. Система позволит производить автоматическую фиксацию времени въезда и выезда, наименование организации, номера машины. Программа упорядочивает как работу предприятий, осуществляющих вывоз снега, так и самих снегоплавильных пунктов, — рассказал Игорь Куляжев.



Напомним, Казань с 15 октября переходит на зимнее содержание дорог. Зимний режим продлится 182 дня — до 15 апреля 2023 года.



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Татьяна Демина