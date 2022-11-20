Исследование: казанцы начали скупать елочные игрушки

Фото: Максим Платонов

В ноябре количество заказов с елочными игрушками увеличилось, сообщает онлайн-сервис по доставки продуктов СберМаркет. Среди украшений наибольшую популярность занимают белые шары, сосульки и дождик. В ноябре елочные украшения приобрели в 3,3 больше, чем в прошлом месяце.



Если проводить аналогию с 2021 годом, то к концу месяца спрос на новогодние украшения повысится в 22 раза. В декабре спрос может вырасти еще на 600%.



В Казани самый востребованный среди елочных игрушек — набор белых шаров из 10 шт. Этот набор присутствует в 31% заказов с праздничными украшениями. Далее идут елочные украшения, дождик и гирлянда.

Фото: Олег Тихонов

Как мы писали ранее сумму, которую потратили на украшение города к Новому году и главную елку около центра семьи «Казан», власти Казани озвучивать не стали. Начальник управления культуры исполкома города Азат Абзалов заявил, что делать это некорректно, так как в оформлении города участвуют не только власти, но и жители, украшая свои дома, организации, входные группы. Он же уточнил, что главная елка Казани устанавливается не первый год, поэтому разнятся цена ее конструкции и установки.

Как выяснило «Реальное время», на открытие центральной городской елки у центра семьи «Казан» в прошлом году выделяли 2,5 миллиона рублей. На эту сумму организовали праздничную программу на 3,5 часа с ведущими на русском и татарском языках, народным вокальным коллективом, аниматорами, народным ансамблем, детским вокальным коллективом, инструментальным оркестром, вокалистами и баянистами.



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Диана Фатыхова