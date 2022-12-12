В Казань прибыли поезда с опозданием на 7 и 9 часов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Кокунин

Из-за плохих погодных условий на участке Арзамас — Канаш по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. Информация опубликована на сайте Горьковской железной дороги.

Больше чем на 7 часов задержался поезд №274 сообщением Москва — Казань, а поезд №134 Санкт-Петербург — Казань прибыл в столицу Татарстана на 9 часов позже.

Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, были обеспечены дополнительным питанием на станциях Муром и Канаш, отметили в РЖД.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Стоит отметить, что на данный момент казанский аэропорт имени Г. Тукая работает в штатном режиме. Ночью из-за плохих погодных условий воздушная гавань закрыла прием и выпуск самолетов до 4 часов утра.

Также в Татарстане сняли ограничение движения для грузовиков и автобусов, введенное с 17 часов 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничение снято с 6 часов 12 декабря.

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Айрат Назипов