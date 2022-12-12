В Татарстане сняли ограничение движения для грузовиков и автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сняли ограничение движения для грузовиков и автобусов, введенное с 17 часов 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Ограничение снято с 6 часов 12 декабря.



Движение ограничивали на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с км 10+910 по км 399+065; М-7 «Волга» с км 735+683 по км 1166+710; М-7 «Волга», подъезд к городам Ижевск и Пермь с км 0+000 по км 28+916; Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 0+000 по км 136+969; А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279; М-7 «Волга» подъезд к городу Киров с км 15+760 по км 127+190.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 декабря ожидаются ледяные дожди и сильный гололед. Вероятно образование сильных гололедных отложений диаметром 20 мм и более.

В ГИБДД призывали водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

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Маргарита Головатенко