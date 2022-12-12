Сборы в российских кинотеатрах упали на 56—70%

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Сборы в кинотеатрах России упали на 56—70%. Об этом сообщил профильный комитет Совета Федерации по экономической политике на основе данных Ассоциации владельцев кинотеатров.



В документе поясняется, что при таком уровне падения кинотеатры не могут содержать себя, выплачивать кредиты, делать ремонт и реконструкцию. Отрасль терпит убыток в 4,5 млрд рублей.

При этом приток посетителей по «Пушкинской карте» составил 30% — это «позволило выдержать первый удар после начала специальной военной операции», сообщили в комитете.

Многие кинотеатры сократили показы в рабочие дни и демонстрируют кино только по выходным ввиду отсутствия материала для показа. И если в пандемию помогли выстоять меры поддержки правительства, то сейчас их нет, а по некоторым мерам поддержки наступили сроки погашения выплат.

В комитете Совфеда подчеркнули, что выходом могло бы стать обеспечение возможности использования принудительных лицензий в отношении объектов авторских и смежных прав. То есть предлагается показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения, сообщает ТАСС.

В Роскомнадзоре в ноябре сообщили, что закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не предусматривает каких-либо отдельных требований о наличии прокатного удостоверения у фильмов и сериалов, транслируемых в онлайн-кинотеатрах.



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Маргарита Головатенко