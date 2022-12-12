Главное о коронавирусе на 12 декабря: «омикрон» заразнее гриппа, COVID-19 может стать причиной миграции людей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заражения коронавирусом в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 99 человек. Всего на 12 декабря в республике зарегистрирован 191 550 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 188 386 человек, за минувшие сутки — 53. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 7 человек.

По данным на 11 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 100 человек. Всего в республике зарегистрирован 191 451 случай COVID-19. Кроме того, 68 человек были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 188 333 выздоровевших пациента). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне 2007 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 30 ноября — умер один человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вирусолог: маски отлично себя показали в борьбе с гриппом, когда была пандемия COVID-19



За последние сутки в России выявили 6 376 случаев коронавируса, выздоровели 5 032 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 671 528, а выздоровевших — до 21 066 616. Госпитализировали за сутки 632 человека. Умерли за сутки 50 россиян. За весь период в России от коронавируса скончался 392 661 человек.

Вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявил, что медицинская маска эффективно защищает от гриппа. Эксперт считает, что данная профилактическая мера отлично себя показала в борьбе с гриппом, когда была пандемия коронавируса. По мнению Чумакова, маски могут быть особенно полезны для людей пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями.

отлично себя показала в борьбе с гриппом, когда была пандемия коронавируса. По мнению Чумакова, маски могут быть особенно полезны для людей пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями. Миграция людей из крупных городов может произойти в связи с новыми вызовами, с которыми Россия столкнулась несколько лет назад, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. По его словам, одним из них может стать коронавирус. Он также подчеркнул, что данный процесс может занять более 5 лет. Эксперт считает, что центрами притяжения могут стать города-спутники и экопоселения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минздрав составил методические рекомендации для медиков и персонала больниц. В правилах приводится список слов, которые нельзя использовать во время разговора с пациентом. Также в документе говорится про важность правильной интонации, которая не должна говорить о безразличии и безучастности. По словам директора службы психологической помощи онкопациентам «Ясное утро» Ольги Гольдман, многие больницы открыли кол-центры еще в пандемию коронавируса, чтобы снизить риски заболевания.

Премьер-министр Израиля вакцинировался от коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 649 069 189 раза, 6 652 874 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 413 504). На второй строчке — Индия (44 676 045), на третьей — Франция (38 598 292), на четвертой — Германия (36 755 666), на пятой — Бразилия (35 531 716).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 084 439). За ними следуют Бразилия (690 677), Индия (530 658), Россия (384 700), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 667).



За время пандемии было сделано 13 076 667 952 инъекции вакцины против коронавируса.

В КНР антиковидные ограничения убрали в связи с тем, что снизился уровень смертности и патогенности от распространенных штаммов COVID-19, считает бывший эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуана. Специалист также подчеркнул, что новые формы коронавируса влияют на верхние дыхательные пути, не затрагивая легкие. По его словам, нынешние штаммы COVID-19 протекают в легкой форме или бессимптомно

Премьер-министр Израиля Яир Лапид сделал вакцину от короновируса и гриппа. Он также обратился к согражданам и призвал пройти вакцинацию. По словам Лапида, только заботясь о своем здоровье израильтяне смогут «преодолеть зиму легко».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китайский эпидемиолог и пульмонолог, ведущий медицинский эксперт Чжун Наньшань заявил, что штамм коронавируса «омикрон» по своей опасности сопоставим с сезонным гриппом. Эксперт считает, что данный вид COVID-19 следовало назвать «новой коронавирусной инфекцией верхних дыхательных путей». По его мнению, «омикрон» редко приводит к летальному исходу, однако заранее чем грипп.



В Испании ученые из госпиталя Матаро выяснили, что у женщин, которые ранее переболели коронавирусом, наблюдаются нарушения легочной и мышечной функций во время физических нагрузок. Экспертам также удалось установить и симптомы переболевших пациенток. Специалисты отметили у них одышку и усталость.

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Антон Гаврилов