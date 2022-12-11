В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ледяных дождей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 декабря ожидаются ледяные дожди и сильный гололед, предупредили в Гидрометцентре республики.



На территории региона ледяные дожди ожидаются в ближайшие 1-3 часа, с сохранением в течение дня и вечера 11 декабря, а также ночью и утром 12 декабря. Также вероятно образование сильных гололедных отложений диаметром 20 мм и более.

Ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, образованию сильной гололедицы на дорогах, сообщили ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

В Гидрометцентре предупреждали об ухудшении погоды 11 декабря. Местами ожидаются снег, в том числе мокрый, местами сильный, а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

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Маргарита Головатенко