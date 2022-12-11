В Татарстане назвали дороги, по которым ограничили движение грузовиков и автобусах
В Татарстане с 17.00 11 декабря закрыли движение для грузового транспорта и автобусах. Список опубликовал ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Ограничения ввели для грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов ввели на дорогах федерального значения:
- км 735+683 — км 1166+710 М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа;
- км 0+000 — км 28+916 подъезд к городам Ижевск и Пермь от трассы М-7 «Волга»;
- км 10+910 — км 399+065 Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан;
- км 0+000 — км 136+969 Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск;
- км 95+566 — км 126+279 А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 «Волга»;
- км 122+805 — км 136+710 А-151 Цивильск — Ульяновск;
- км 15+760 — 127+190 подъезд к Кирову от трассы М-7 «Волга».
Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.
В Татарстане 12 декабря ожидаются интенсивные метеорологические явления — они продолжатся с вечера 11 декабря.
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