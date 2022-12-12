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В «Союзе отцов» призвали поддерживать многодетные семьи

08:50, 12.12.2022
В «Союзе отцов» призвали поддерживать многодетные семьи
Фото: realnoevremya.ru

Свыше 362,5 миллиона рублей, выделенных правительством России на выплаты многодетным семьям, станут хорошей стимуляцией для граждан. Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов прокомментировал для RT это сообщение.

— Это будет укреплять семьи в том направлении, когда они думают о рождении третьего ребенка. Понятно, что это своего рода стимуляция и поддержка, чтобы семьи могли развеять все сомнения, когда они стоят перед выбором о рождении ребенка, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, многодетная семья «сейчас становится популярной».

— Укрепляются семейные узы и брак. Конечно, взаимоотношения мужа и жены также усиливаются через рождение очередного ребенка. Я думаю, что в конечном итоге это приведет к тому, что и статус многодетной семьи на федеральном уровне будет определен. И законодатели, видя шаги правительства, вспомнят о том, что хотели придать этот статус еще при окончании прошлого созыва, и в конце концов это сделают, — добавил эксперт.

Напомним, российское правительство выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Елизавета Пуншева
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