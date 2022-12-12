В «Союзе отцов» призвали поддерживать многодетные семьи

Свыше 362,5 миллиона рублей, выделенных правительством России на выплаты многодетным семьям, станут хорошей стимуляцией для граждан. Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов прокомментировал для RT это сообщение.

— Это будет укреплять семьи в том направлении, когда они думают о рождении третьего ребенка. Понятно, что это своего рода стимуляция и поддержка, чтобы семьи могли развеять все сомнения, когда они стоят перед выбором о рождении ребенка, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, многодетная семья «сейчас становится популярной».

— Укрепляются семейные узы и брак. Конечно, взаимоотношения мужа и жены также усиливаются через рождение очередного ребенка. Я думаю, что в конечном итоге это приведет к тому, что и статус многодетной семьи на федеральном уровне будет определен. И законодатели, видя шаги правительства, вспомнят о том, что хотели придать этот статус еще при окончании прошлого созыва, и в конце концов это сделают, — добавил эксперт.



Напомним, российское правительство выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



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Елизавета Пуншева