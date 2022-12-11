Правительство выделило еще более 362 млн рублей на поддержку многодетных семей
Российское правительство выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Средства дополнительно направляются на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.
Пособие равно прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе. В среднем по стране оно составляет 14,5 тысячи рублей. Выплату предоставляют семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
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