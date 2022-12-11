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Правительство выделило еще более 362 млн рублей на поддержку многодетных семей

12:24, 11.12.2022
Правительство выделило еще более 362 млн рублей на поддержку многодетных семей
Фото: realnoevremya.ru

Российское правительство выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства дополнительно направляются на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.

Пособие равно прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе. В среднем по стране оно составляет 14,5 тысячи рублей. Выплату предоставляют семье после рождения третьего или последующего ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
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