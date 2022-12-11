На дорогах Татарстана из-за непогоды ввели ограничения для движения грузовиков и автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями ввели временное ограничение движения грузового транспорта и автобусов, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.



Ограничения ввели на дорогах федерального значения, проходящих по территории Татарстана — они будут действовать с 17.00 11 декабря и до улучшения погодных условий.

ГИБДД призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

В случае возникновения внештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по Татарстану), 8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики).

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 декабря ожидаются ледяные дожди и сильный гололед. Вероятно образование сильных гололедных отложений диаметром 20 мм и более.

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Маргарита Головатенко