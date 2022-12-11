Жителей Татарстана предупредили о ледяном дожде, сильном ветре и метели с ухудшением видимости в понедельник
В Татарстане 12 декабря ожидаются интенсивные метеорологические явления — они продолжатся с вечера 11 декабря, предупредили в Гидрометцентре республики.
Так, на территории региона и его столицы с вечера воскресенья и в течение понедельника ожидаются:
- ночью и утром сильный снег; в отдельных районах ледяной дождь;
- сильный южный ветер ночью и утром порывами до 17-22 м/с; днем до 15-18 м/с;
- ночью и утром метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее;
- гололед, местами сильный;
- на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, снежный накат.
В Татарстане объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 декабря ожидаются ледяные дожди и сильный гололед.
В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями на дорогах региона ввели временное ограничение движения грузового транспорта и автобусов. Оно будет действовать на дорогах федерального значения с 17.00 11 декабря и до улучшения погодных условий.
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