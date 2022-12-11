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Прокуратура организовала проверку в связи с задержкой рейсов в аэропорту Казани

15:24, 11.12.2022
Прокуратура организовала проверку в связи с задержкой рейсов в аэропорту Казани
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки вылета рейсов в аэропорту Казани 11 декабря, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, вылет нескольких рейсов задержали в связи с поздним прибытием воздушных судов и неблагоприятными погодными условиями.

По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша в целях проверки соблюдения авиакомпаниями прав пассажиров в аэропорт Казани выехал исполняющий обязанности Татарского транспортного прокурора.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение: 11 и 12 декабря на территории республики обещают ледяные дожди и сильный гололед.

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Маргарита Головатенко
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