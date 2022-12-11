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В Татарстане зарегистрировали ровно 100 новых случаев COVID-19

11:08, 11.12.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали ровно 100 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализирован 21 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 11 декабря в Татарстане зарегистрирован 191 451 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 188 333 человека, в том числе 68 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 007 татарстанцев. За последние сутки летальных случаев в республике не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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