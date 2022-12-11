Bloomberg: 12 стран Евросоюза призвали снизить предлагаемый потолок цен на газ

Группа из 12 стран Евросоюза потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.



— У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены, — приводит агентство слова европейских чиновников, попросивших не разглашать их личность.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.

В России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.



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Маргарита Головатенко