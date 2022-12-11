Захарова заявила, что ЕС годами моделировал ситуацию вокруг Косова

Евросоюз годами занимался моделированием обострения вокруг непризнанного Косова, подталкивая стороны к конфликту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Соответствующим образом представитель ведомства прокомментировала слова председателя правительства Сербии Аны Брнабич, которая заявила, что страна находится на грани войны из-за косовского премьера Альбина Курти и бездействия ЕС.

— Ну почему же «бездействия»? Это как раз та ситуация, которую Евросоюз по сути моделировал годами, — приводит RT ее слова.

1 ноября президент Сербии Александар Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над Центральной Сербией. Такой приказ он отдал после того, как неопознанные беспилотники обнаружили в небе вблизи города Рашка и административной линии с Косово и Метохией. Вооруженные силы Сербии 2 ноября сбили беспилотник над городом Рашка близ административной линии с Косово и Метохией.



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Маргарита Головатенко