Сербские военные сбили беспилотник над военной частью возле Косово

Фото: Максим Кокунин

Вооруженные силы Сербии сбили беспилотник над городом Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны страны.

Премьер Сербии Ана Брнабич и глава Минобороны Милош Вучевич ранее заявили, что БПЛА неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повторения инцидента сбивать дроны.

— Подразделения армии Сербии сегодня во второй половине дня после своевременного обнаружения и слежения нейтрализовали коммерческий дрон, который двигался по направлению от Копаоника к Рашке. Беспилотник сбит применением мер электронной борьбы близ военных объектов гарнизона Рашка, — говорится в сообщении.

Фото: pixabay.com

Напомним, вчера президент Сербии Александар Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над Центральной Сербией. Такой приказ он отдал после того, как неопознанные беспилотники обнаружили в небе вблизи города Рашка и административной линии с Косово и Метохией.

Уточняется, что после их обнаружения в воздух были подняты сербские МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов, после чего они покинули воздушное пространство страны. Вучич в этой связи отдал приказ уничтожать все вражеские БПЛА средствами ПВО.

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Максим Кокунин