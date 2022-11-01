Александр Вучич приказал уничтожать вражеские беспилотники над Центральной Сербией
Президент Сербии Александар Вучич приказал уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над Центральной Сербией. Такой приказ он отдал после того, как неопознанные беспилотники обнаружили в небе вблизи города Рашка и административной линии с Косово и Метохией. Об этом пишет газета «Вечерне новости».
Уточняется, что после их обнаружения в воздух были подняты сербские МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов, после чего они покинули воздушное пространство страны. Вучич в этой связи отдал приказ уничтожать все вражеские БПЛА средствами ПВО.
По данным газеты, беспилотники вели незаконное наблюдение за базами армии Сербии.
Ранее во вторник ВС Сербии были приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии.
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