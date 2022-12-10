Исследование: мужчины из Казани чаще женщин смотрят на стоимость подарка к Новому году

Фото: Максим Платонов

Мужчины из Казани чаще женщин обращают внимание на цену подарка к Новому году — об этом заявили 90% опрошенных. Это стало известно в результате совместного опроса ювелирного бренда Sokolov и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Исследование также показало, что каждый третий мужчина обычно получает подарки на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. 28% — получают презенты в пределах суммы от 1 000 до 5 000 рублей.

Кроме этого, в результате опроса удалось выяснить, что 36% казанских мужчин хотели бы получить в подарок от своих друзей или родственников новый телефон. Каждый четвертый опрошенный заявил, что мечтает о презенте в виде игровой приставки или игры к ней. От своей второй половинки 33% мужчин ждут в подарок персональные гаджеты. Еще 24% — одежду.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Опрос прошли и жительницы Казани. Выяснилось, что 68% жительниц Казани хотели бы получить в подарок на Новый год iPhone или ювелирные украшения. 61% дам желают, чтобы презент в виде ювелирного украшения им подарил их партнер.

Также опрос выявил, что 37% женщин из Казани хотели бы получить в подарок от своих друзей или родственников шубу, 35% — выразили желание получить в подарок технику для дома.

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Антон Гаврилов