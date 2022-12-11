Исполком сельского поселения в Татарстане обязали ликвидировать свалку

Фото: Министерство экологии Татарстана

Инспекторы Минэкологии Татарстана в ходе мониторинга территорий обнаружили незаконное складирование мусора на окраине сельского поселения Кошки-Теняково.

Общая площадь свалки составила 400 кв. м, а объем 1500 куб. м.

В министерстве выяснили, что за земельный участок, на котором обнаружили свалку, отвечает исполнительный комитет Кошки-Теняково. Благодаря действиям и требованиям экологов свалка была оперативно ликвидирована. Территория на данный момент приведена в порядок.

Жители казанского поселка Малая Крыловка жалуются на застройщика возводящихся рядом многоэтажек. Речь идет о расчистке грунта на стройке возле поселка. Зачастую землю скидывают прямо во дворы частных домов — жителей буквально закапывают. По информации издания, на одной из территорий таким образом разрушены баня и забор.

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Илина Хакимова