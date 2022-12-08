Жители казанского поселка Малая Крыловка обращаются в прокуратуру из-за засыпки их участков грунтом

Фото: скриншот

Жители казанского поселка Малая Крыловка жалуются на застройщика возводящихся рядом многоэтажек. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Речь идет о расчистке грунта на стройке возле поселка. Зачастую землю скидывают прямо во дворы частных домов — жителей буквально закапывают. По информации издания, на одной из территорий таким образом разрушились баня и забор.

— Перед нами закрыли выход на улицу. Мы выкапывали дверь, они нас опять закапывают. Машине туда уже не заехать, хотя раньше мы заезжали. Беспредел! — рассказала одна из владельцев участка Диляра Хуснутдинова.

Строительная компания хочет выкупить участки — предлагает деньги или квартиры в новой многоэтажке. Однако жители недовольны суммой — два миллиона за 100 квадратных метров. Они считают, что их пытаются выжить.

Фото: скриншот

— Мы эту свалку всю вычистили и сейчас отметку грунта выравниваем, засыпаем, немножко поднимаем, да. Для того, чтобы установить забор. Закрыть территорию, исключить лишние хождения, чтобы несанкционированного сброса мусора не было, — объяснил руководитель компании-застройщика «Бриз» Андрей Беляков, отметив, что раньше на этом месте была свалка.

Спор разрешить может только суд, считают жители. Некоторые из них уже обратились в прокуратуру.

В феврале этого года подобная ситуация здесь уже случалась. Тогда жителям уже предлагали продать свои участки за 843 тысячи рублей за «сотку». Однако не все согласились на такие условия, хотя часть собственников съехала. Тогда застройщики стали сваливать на их территорию кучи снега.



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Елизавета Пуншева