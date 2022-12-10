В РПЦ заявили, что не предавали прихожан на Украине

Русская православная церковь считает, что не предавала верующих на Украине, потому что у нас одно каноническое пространство, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

— Никто украинских прихожан не предавал. В каноническом пространстве мы с ними составляем единое целое, кроме тех, кто сам из этого пространства выходит. Мы молимся тем же святым, принимаем те же таинства, — передает слова Кипшидзе «РИА Новости».

Собор Украинской православной церкви объявил о полной самостоятельности и независимости еще в конце мая, были приняты соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении УПЦ.

Помимо этого, Собор на время военного положения предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, которые относятся к компетенции Синода или главы УПЦ.

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Илина Хакимова