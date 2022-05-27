Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной самостоятельности и независимости

Собор Украинской православной церкви объявил о полной самостоятельности и независимости. Приняты соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении УПЦ.

Также Собор обратился к российским властям с просьбой продолжать переговорный процесс с Киевом. Выражено и несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на Украине, передает «Интерфакс».

Помимо этого, Собор на время военного положения предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, которые относятся к компетенции Синода или главы УПЦ.

В прошлом месяце в Русскую православную церковь поступала информация о готовящихся провокациях на Украине в пасхальную ночь. «Такие планы может вынашивать только враг рода человеческого», — заявил тогда председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова