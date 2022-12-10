На Мамадышском тракте застрявшие из-за снега фуры заблокировали движение автотранспорта

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

В Казани на Мамадышском тракте у поворота в сторону поселка Константиновка произошло ДТП с участием трех фур. Как сообщил корреспондент «Реального времени», грузовые автомобили перекрыли три из пяти полос движения, в следствии чего на дороге образовался крупный затор.

Свободными остались две полосы, одна из которых на поворот. Вместе с этим еще три фуры, находящиеся чуть дальше по дороге, забуксовали на заснеженном покрытии и не могут сдвинуться с места. Тем самым они создают еще одно затруднение для движения автотранспорта на пересечении Мамадышского тракта и улицы Огородной.

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Сегодня днем на улицах Казани из-за метели наблюдались 8-балльные пробки. Наиболее сильные затруднения отмечаются на улицах Николая Ершова, Гвардейской, Патриса Лумубы, Космонавтов, Карла Маркса, Марселя Салимжанова, Пушкина, Габдуллы Тукая, на проспекте Победы, Краснококшайской, Копылова, Маршала Чуйкова.

Также стоит отметить, что повороте с улицы Космонавтов на Николая Ершова произошло ДТП. Аварии также видны на Ершова возле здания ДОСААФ и перекрестке с улицей Гвардейской. Кроме того, ДТП произошло на улице Мира по направлению к Дербышкам.



Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода. Местами сильный снег, в отдельных районах — метель. Максимальная температура воздуха днем составит -5...-10 градусов. В Казани ожидается от -5 до -7°С, в Набережных Челнах — от -6 до -10°С.

Кроме того, в Гидрометцентре республики предупредили, что с 10 по 12 декабря в республике существенно ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный снег, в том числе мокрый, метель, гололедицу и снежные заносы на дорогах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин