На улицах Казани из-за метели наблюдаются 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На улицах Казани из-за метели наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Наиболее сильные затруднения отмечаются на улицах: Николая Ершова, Гвардейская, Патриса Лумубы, Космонавтов, Карла Маркса, Марселя Салимжанова, Пушкина, Габдуллы Тукая, проспект Победы, Краснококшайская, Копылова, Маршала Чуйкова.

Также стоит отметить, что повороте с улицы Космонавтов на Николая Ершова произошло ДТП. Аварии также видны на Ершова возле здания ДОСААФ и перекрестке с улицей Гвардейской. Кроме того, ДТП произошло на улице Мира по направлению к Дербышкам.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Вчера вечером из-за непогоды пробки в Казани достигали 9 баллов. На некоторых участках также отмечались аварии. Наиболее сильные заторы отмечались на улицах: Фрунзе, Большая Крыловка, Васильченко, Декабристов, Восстания, Чуйкова, Копылова, Тэцевская и др.

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Максим Кокунин