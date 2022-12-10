Сергей Лавров: геополитической игры в идее газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никакой геополитической игры в идее создать «газовый союз» России, Казахстана и Узбекистана нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

— В настоящее время обсуждается инициатива о формировании «тройственного» проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая «игра». Никакой «игры» здесь нет, — сказал он.

По его словам, страны являются соседями с общей газотранспортной системой. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось, подчеркнул Лавров.

— На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан, — добавил министр.

Фото: realnoevremya.ru

В конце ноября вице-премьер Александр Новак подтвердил обсуждение возможного создания Россией, Казахстаном и Узбекистаном газового союза. По его словам, союз предполагает сотрудничество по транспортировке, экспорту, переработке газа и другие формы кооперации.

— Да, такие направления сотрудничества рассматриваются поскольку и Россия, Казахстан, и Узбекистан еще с СССР имеют единую газотранспортную систему. Фактически у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества, в том числе и по поставкам газа, переработке. По поставкам на другие экспортные направления, — сказал он.

Также о возможном создании газового союза сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. По его словам, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев накануне на встрече в Кремле обсудили возможность создания данного объединения.

— Речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, — сказал он.



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Максим Кокунин