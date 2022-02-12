В Зеленодольском районе Татарстана в течение трех лет появится еще один промпарк

На территории Зеленодольском района Татарстана в течение трех лет появится еще один промышленный парк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Михаила Афанасьева.

По словам Афанасьева, новый промпарк расположится вдоль трассы М-7 и займет около 300 га земли. В настоящее время туда подводятся инженерные сети. Афанасьев добавил, что уже известны компании. которые там разместятся.

Он рассказал, что необходимость в новом месте возникла, так как уже имеющиеся промпарк «Зеленодольск» и индустриальный парк «М-7" уже почти полностью заполнены. Также активно застраивается Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр.

Фото: Максим Платонов

В январе вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов сообщал, что технопарк им. Попова заполнен на 95% в Иннополисе, остальные 5% остаются забронированными. Технопарк им. Лобачевского заполнен на 87%. В общей сложности в городе ведут деятельность более 300 компаний, из них 125 резидентов, 48 партнеров и 130 стартапов.

Дарья Акимова